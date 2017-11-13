В Індії перекинувся човен з туристами, 19 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Човен перекинувся в штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії, загинули 19 осіб. Про це з посиланням на дані місцевих чиновників повідомляє The Global Times, передає УНН.
Човен перекинувся на річці Крішна, в 55 км на схід від Амраваті, головного міста Андхра-Прадеш.
"Тіла дістали з води і ми намагаємося знайти зниклих безвісти", - сказав високопоставлений чиновник.
За словами чиновників, на човні було близько 40 осіб, коли вона перекинулася на річці в неділю ввечері. Очевидці сказали, що 20 осіб були врятовані місцевими рибалками.
Місцеві туристи на човні прямували на великий маха-арати, місцевий ритуал.
"Жертви були ідентифіковані як члени клубу Ongole Walkers Club в районі Пракасам, а деякі з них були з Неллуру", - сказав місцевий житель.
Співробітники поліції заявили, що човен працював без ліцензії, крім того, на ній не було рятувальних жилетів або плавучих засобів.
Влада доручила розпочати розслідування, хоча, як повідомляється, причиною, швидше за все, стала переповненість човна.
Нагадаємо, біля грецького острова затонуло судно з мігрантами.