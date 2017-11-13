В Индии перевернулась лодка с туристами, 19 погибших

Лодка опрокинулась на реке Кришна, в 55 км к востоку от Амравати, главного города Андхра-Прадеша.

"Тела достали из воды и мы пытаемся найти пропавших без вести", - сказал высокопоставленный чиновник.

По словам чиновников, на лодке было около 40 человек, когда она перевернулася на реку в воскресенье вечером. Очевидцы сказали, что 20 человек были спасены местными рыбаками.

Местные туристы на лодке направлялись, чтобы стать свидетелями великого маха-арати, местного ритуала.

"Жертвы были идентифицированы как члены клуба Ongole Walkers Club в районе Пракасам, а некоторые из них были из Неллуру", - сказал местный житель.

Сотрудники полиции заявили, что лодка работала без лицензии, кроме того, на ней не было спасательных жилетов или плавучих средств.

Власти поручили начать расследование, хотя, как сообщается, причиной, скорее всего, стала переполненность лодки.

Напомним, возле греческого острова затонуло судно с мигрантами.