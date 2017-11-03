Возле греческого острова затонуло судно с мигрантами

Согласно показаниям одного из спасенных людей, на борту находилось от 22 до 24 человек. Сейчас в районе кораблекрушения проводится крупная операция береговой охраны по поиску пропавших без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая

По сообщению спасателей, на данный момент, найден один погибший и четырех человек удалось спасти.

Как писал УНН недалеко от Стамбула в водах Черного моря исчезло грузовое судно на борту которого находилось около десяти членов экипажа.