Возле греческого острова затонуло судно с мигрантами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Деревянное судно, которое перевозило мигрантов и беженцев, затонуло у греческого острова Калолимнос на юго-востоке Эгейского моря, береговая охрана ведет поиски пропавших людей, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает УНН.
Согласно показаниям одного из спасенных людей, на борту находилось от 22 до 24 человек. Сейчас в районе кораблекрушения проводится крупная операция береговой охраны по поиску пропавших без вести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая
По сообщению спасателей, на данный момент, найден один погибший и четырех человек удалось спасти.
Как писал УНН недалеко от Стамбула в водах Черного моря исчезло грузовое судно на борту которого находилось около десяти членов экипажа.