Поблизу грецького острова затонуло судно з мігрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дерев'яне судно, що перевозило мігрантів і біженців, затонуло біля грецького острова Калолімнос на південному сході Егейського моря, берегова охорона веде пошуки зниклих людей, повідомляє Афінське агентство новин АМНА, передає УНН.
Згідно зі свідченнями одного з врятованих людей, на борту перебувало від 22 до 24 осіб. Зараз в районі корабельної аварії проводиться велика операція берегової охорони з пошуку зниклих без вести.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю
За повідомленням рятувальників, на даний момент, знайдено одного загиблого і чотирьох людей вдалося врятувати.
Як писав УНН, нподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу.