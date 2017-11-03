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Поблизу грецького острова затонуло судно з мігрантами

Поблизу грецького острова затонуло судно з мігрантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дерев'яне судно, що перевозило мігрантів і біженців, затонуло біля грецького острова Калолімнос на південному сході Егейського моря, берегова охорона веде пошуки зниклих людей, повідомляє Афінське агентство новин АМНА, передає УНН.

Згідно зі свідченнями одного з врятованих людей, на борту перебувало від 22 до 24 осіб. Зараз в районі корабельної аварії проводиться велика операція берегової охорони з пошуку зниклих без вести.

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За повідомленням рятувальників, на даний момент, знайдено одного загиблого і чотирьох людей вдалося врятувати.

Як писав УНН, нподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу.

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