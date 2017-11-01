Біля Стамбула з радарів зникло вантажне судно з 10 людьми на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Неподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Вантажне судно, на борту якого перебувало близько десяти членів екіпажу, зникло з радарів у водах Чорного моря неподалік від азіатської частини Стамбула.
Представник берегової охорони повідомив, що влада вивчає звіт у якому може бути зазначено, через які можливі причини вантажне судно зникло з радарів біля узбережжя Шіле.
Наразі триває пошукова операція.
Як повідомляв УНН, біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю.