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Біля Стамбула з радарів зникло вантажне судно з 10 людьми на борту

Біля Стамбула з радарів зникло вантажне судно з 10 людьми на борту

Київ • УНН

 • 9831 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Неподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Вантажне судно, на борту якого перебувало близько десяти членів екіпажу, зникло з радарів у водах Чорного моря неподалік від азіатської частини Стамбула.

Представник берегової охорони повідомив, що влада вивчає звіт у якому може бути зазначено, через які можливі причини вантажне судно зникло з радарів біля узбережжя Шіле.

Наразі триває пошукова операція.

Як повідомляв УНН, біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю.

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