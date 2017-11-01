Возле Стамбула с радаров исчез грузовое судно с 10 людьми на борту

Грузовое судно, на борту которого находилось около десяти членов экипажа, исчезло с радаров в водах Черного моря недалеко от азиатской части Стамбула.

Представитель береговой охраны сообщил, что власти изучают отчет, в котором могут быть указаны возможные причины исчезнование с радаров грузового судна.

Сейчас продолжается поисковая операция.

Как сообщал УНН, у берегов Малайзии исчезло судно с туристами из Китая.