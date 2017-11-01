Возле Стамбула с радаров исчез грузовое судно с 10 людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Возле Стамбула в водах Черного моря исчезло грузовое судно на борту которого находилось около десяти членов экипажа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Грузовое судно, на борту которого находилось около десяти членов экипажа, исчезло с радаров в водах Черного моря недалеко от азиатской части Стамбула.
Представитель береговой охраны сообщил, что власти изучают отчет, в котором могут быть указаны возможные причины исчезнование с радаров грузового судна.
Сейчас продолжается поисковая операция.
Как сообщал УНН, у берегов Малайзии исчезло судно с туристами из Китая.