Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії. Про це повідомила влада країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зв’язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав в малазійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу — адміністративного центру штату Сабах.
Наразі за маршрутом руху судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.