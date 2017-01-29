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Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю

Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії. Про це повідомила влада країни, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зв’язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав в малазійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу — адміністративного центру штату Сабах.

Наразі за маршрутом руху судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.

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