Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами з Китаю

Зв’язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав в малазійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу — адміністративного центру штату Сабах.

Наразі за маршрутом руху судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.