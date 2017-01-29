У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая

Связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.

Сейчас по маршруту движения судна развернута поисково-спасательная операция, которая осложняется сильным ветром и большими волнами.