У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Судно, на борту которого находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа, пропало у побережья Малайзии. Об этом сообщили власти страны, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.
Сейчас по маршруту движения судна развернута поисково-спасательная операция, которая осложняется сильным ветром и большими волнами.