Во Вьетнаме из-за тайфуна "Тембин" эвакуированы более 650 тысяч человек

Как сообщили 25 декабря в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий, ожидается, что в ночь на 26 декабря “Тембин” достигнет региона дельты реки Меконг на юге страны.

В настоящее время власти южных провинций ведут масштабную подготовку к защите местного населения от возможных ударов стихии. Сильные дожди могут спровоцировать наводнения и оползни, как это произошло на юге Филиппин. Там тропический шторм “Тембин” за последние дни привел к гибели около 200 человек и значительных разрушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД подтвердили гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке

“Тембин” станет уже 16-м штормом, который пришел в этом сезоне во Вьетнам. Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев текущего года в результате сильных наводнений, вызванных тайфунами, здесь погибли и пропали без вести 390 человек, более 650 получили ранения и травмы. Материальный ущерб, нанесенный стихией в 2017 году, превысил 52 трлн донгов (2,3 млрд долларов США).