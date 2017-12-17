Більше 20 людей загинуло внаслідок шторму на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Філіппінах внаслідок сильних дощів і зсуву грунту загинуло 26 людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
На острівну країну обрушився тропічний шторм “Кай-так”.
Зазначається, що через стихійне лихо були пошкоджені лінії електропередач у багатьох районах острівної країни.
Майже 88 тисяч людей шукали притулку в центрах евакуації. Влада країни заявила, що ще близько 23 людей зникли безвісти.
Багато районів країни затоплено, пошкоджено сільськогосподарські культури та інфраструктуру.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинуло 26 людей.