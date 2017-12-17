Более 20 человек погибли в результате шторма на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На Филиппинах в результате сильных дождей и оползня погибли 26 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
На островную страну обрушился тропический шторм "Кай-так".
Отмечается, что за стихийного бедствия были повреждены линии электропередач во многих районах островной страны.
Почти 88 000 человек искали убежища в центрах эвакуации. Власти страны заявили, что еще около 23 человек пропали без вести.
Многие районы страны затоплены, повреждены сельскохозяйственные культуры и инфраструктуру.
Напомним, недавно в результате шторма на Шри-Ланке погибли 26 человек.