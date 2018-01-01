Ураган во Франции: в 40 департаментах объявлено "оранжевый" уровень опасности

Согласно прогнозу погоды, на юго-западе Франции в понедельник ожидаются ветер скоростью до 130 км/час, дожди с грозами, а у побережья — сильные приливы.

Ураган ударил по западной части страны еще в воскресенье, в связи с чем “оранжевый” уровень опасности был объявлен в 26 департаментах, а затем к ним присоединились еще 14.

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Почти во всех других регионах экстренными службами установлен “желтый” уровень опасности. Основной удар урагана по прибрежным регионам ожидается на вторую половину дня 1 января.

Отметим, что “оранжевый” уровень опасности объявляют, когда погодные могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительным материальным убыткам, а также когда возможны человеческие жертвы.

Напомним, на Филиппинах в результате сильных дождей и оползня погибли 26 человек.