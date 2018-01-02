Двоє людей загинули, тисячі покинули домівки через шторм на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Двоє людей загинули, тисячі вирішили покинути свої будинки через сильні вітри і повені після того, як тропічна депресія вразила центральну частину Філіппін у вівторок, що послідувала після смертоносних штормів протягом різдвяного сезону, передає УНН з посиланням на AFP.
Про смерті повідомили з острова Себу, де літня жінка загинула в результаті зсуву, і ще одна людина померла після того, як вдарилася головою об тротуар. Через шторм в цьому районі відключилася електрика.
Жертвами тропічного шторму Кай-Так стали 47 осіб в центральних Філіппінах в минулому місяці, а тропічний шторм Томбін забрав життя 240 людей на південному острові Мінданао.
Метеорологічна служба країни попередила, що у вівторок стихія може вразити західний туристичний острів Палаван, де пориви вітру можуть досягати 65 кілометрів на годину.
На Палавані зареєструвано 37 з усіх смертей через шторм Томбін, ще 60 людей вважаються зниклими безвісти, зазначив один з чиновників Гіл Акоста.
За даними нацагентства з боротьби зі стихійними лихами в Манілі, близько 4000 осіб у центральній частині Філіппін переїхали в більш безпечну зону, щоб уникнути сильних вітрів і повеней.
У середньому Філіппіни щорічно вражають 20 великих штормів, багато з яких залишають після себе жертви.
Нагадаємо, через ураган в 40 департаментах у Франції оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.