Двоє людей загинули, тисячі покинули домівки через шторм на Філіппінах

КИЇВ. 2 січня. УНН. Двоє людей загинули, тисячі вирішили покинути свої будинки через сильні вітри і повені після того, як тропічна депресія вразила центральну частину Філіппін у вівторок, що послідувала після смертоносних штормів протягом різдвяного сезону, передає УНН з посиланням на AFP.