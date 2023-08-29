У двох районах Запорізької області почалася обов'язкова евакуація дітей

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«У нас зараз починається процес евакуації. Це є 54 дитини та 67 супроводжуючих членів сімей. У нас на сьогоднішній день необхідно 121 особу вивезти. Це 1 населений пункт у Василівському районі, і 4 населені пункти у Пологівському районі», - сказав Малашко.

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Він заявив, що наразі ці населені пункти щоденно обстрілюють по 90-100 раз. «Враховуючи те, що інформаційна кампанія не давала результатів, за несвідомості і халатності батьків перш за все страждали діти. Тому ми вирішили, що евакуація має бути обов’язкова», - заявив голова ОВА.

Людей з дітьми переселятимуть до Запоріжжя та у найбезпечніші місця області. Примусова евакуація стосуватиметься і маломобільних людей, тобто тих, які не можуть самостійно виїхати.

Усіх евакуйованих перевозитимуть і розміщуватимуть безплатно.

«Ми підключили як міжнародних наших партнерів і волонтерські групи. Деякі волонтерські групи пропонують переїхати сім’ям у більш безпечні регіони, так і за кордон», - зазначив Малашко.

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