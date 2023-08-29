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В двух районах Запорожской области началась обязательная эвакуация детей

В двух районах Запорожской области началась обязательная эвакуация детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В двух районах Запорожской области сегодня начали процесс обязательной эвакуации. Должны вывезти 121 человека, сообщил во вторник в эфире телемарафона председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

«У нас сейчас начинается процесс эвакуации. Это 54 ребенка и 67 сопровождающих членов семей. У нас на сегодняшний день необходимо 121 человека вывезти. Это 1 населенный пункт в Васильевском районе, и 4 населенных пункта в Пологовском районе», - сказал Малашко.

Детали

Он заявил, что сейчас эти населенные пункты ежедневно обстреливают по 90-100 раз. «Учитывая то, что информационная кампания не давала результатов, по несознательности и халатности родителей прежде всего страдали дети. Поэтому мы решили, что эвакуация должна быть обязательна», - заявил глава ОВА.

Людей с детьми будут переселять в Запорожье и в самые безопасные места области. Принудительная эвакуация будет касаться и маломобильных людей, то есть тех, которые не могут самостоятельно выехать.

Всех эвакуированных будут перевозить и размещать бесплатно.

«Мы подключили в качестве международных наших партнеров и волонтерские группы. Некоторые волонтерские группы предлагают переехать семьям как в более безопасные регионы, так и за границу», - отметил Малашко.

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