В двух районах Запорожской области началась обязательная эвакуация детей

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«У нас сейчас начинается процесс эвакуации. Это 54 ребенка и 67 сопровождающих членов семей. У нас на сегодняшний день необходимо 121 человека вывезти. Это 1 населенный пункт в Васильевском районе, и 4 населенных пункта в Пологовском районе», - сказал Малашко.

Детали

Он заявил, что сейчас эти населенные пункты ежедневно обстреливают по 90-100 раз. «Учитывая то, что информационная кампания не давала результатов, по несознательности и халатности родителей прежде всего страдали дети. Поэтому мы решили, что эвакуация должна быть обязательна», - заявил глава ОВА.

Людей с детьми будут переселять в Запорожье и в самые безопасные места области. Принудительная эвакуация будет касаться и маломобильных людей, то есть тех, которые не могут самостоятельно выехать.

Всех эвакуированных будут перевозить и размещать бесплатно.

«Мы подключили в качестве международных наших партнеров и волонтерские группы. Некоторые волонтерские группы предлагают переехать семьям как в более безопасные регионы, так и за границу», - отметил Малашко.

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