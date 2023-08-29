Окупанти за добу 91 раз обстріляли Запорізьку область: є руйнування об’єктів інфраструктурі та житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські війська минулої доби здійснили 91 обстріл по 30 населених пунктах Запорізькій області. Інформація про постраждалих не надходила, пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Деталі
Військовослужбовці рф минулої доби атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири РСЗВ-обстріли по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка.
За минулу добу окупанти завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.
За словами очільника ОВА, інформація про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів минулої доби не надходила. Однак, пошкоджень через обстріли зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. За минулу добу надійшло 49 повідомлень про руйнування.
Доповнення
27 серпня російські окупанти 104 рази обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області.