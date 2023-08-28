Окупанти понад 100 разів за добу обстріляли Запорізьку область, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. російські окупанти минулої доби 104 рази обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Деталі
За словами Малашка, минулої доби ворог здійснив 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.
Військовослужбовці рф нанесли вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське.
В результаті обстрілів минулої доби ніхто не постраждав. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури.
Доповнення
За суботу внаслідок обстрілів у Запорізькій області один чоловік загинув, ще четверо отримали поранення.