Один чоловік загинув, четверо поранено – наслідки обстрілів Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За суботу внаслідок обстрілів у Запорізькій області один чоловік загинув, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пише УНН.
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"Загиблий цивільний та четверо поранених - ворог б'є по лінії розмежування.
Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-рісна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога", - йдеться й повідомленні.
Деталі
За добу російські військові здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів
Зазначається, що ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії - по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.
Нагадаємо
За п'ятницю внаслідок обстрілів у Запорізькій області один чоловік загинув, ще один отримав поранення.