Один чоловік загинув, один поранений – наслідки обстрілів Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За минулу добу внаслідок обстрілів у Запорізькій області один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пише УНН.
“Під час обстрілу з РСЗВ „Град“ загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу”, - зазначив голова ОВА.
За його словами, всього за минулу добу ворог здійснив 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області.
“71 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам’янського та інших сіл на лінії фронту. 10 обстрілів з РСЗВ здійснено по Новодарівці, Темирівці, Левадному, Малій Токмачці, Степногірську, Кам’янському. БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір’я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів”, - додав Малашко.
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