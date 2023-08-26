Один человек погиб, один ранен - последствия обстрелов Запорожской области

“Во время обстрела из РСЗО „Град“ погиб 58-летний житель Малой Токмачки. Кроме того, во время артобстрела этого села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно доставлен в медицинское учреждение”, - отметил председатель ОВА.

По его словам, всего за минувшие сутки враг совершил 85 обстрелов по 26 населенным пунктам Запорожской области.

“71 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова, Роботино, Новодаровки, Левадного, Новоданиловки, Степногорска, Каменского’и других сел на линии фронта. 10 обстрелов из РСЗО осуществлено по Новодаровке, Темировке, Левадному, Малой Токмачке, Степногорску, Кам’янскому. БПЛА атаковали Гуляйпольское и Белогорье’я. Таврическое пострадало от авиационного и ракетного ударов”, - добавил Малашко.

Напомним

В Никополе из-за обстрела погиб 59-летний мужчина.