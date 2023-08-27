Один человек погиб, четверо ранены - последствия обстрелов Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. За субботу в результате обстрелов в Запорожской области один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко пишет УНН.
Цитата
"Погибший гражданский и четверо раненых - враг бьет по линии разграничения.
Под обстрел в Каменском попал 42-летний мужчина, который, к сожалению, получил смертельные ранения, а травмированную 46-летнюю женщину удалось доставить в медицинское учреждение. В Гуляйполе пострадала 60-летняя женщина и 59-летний мужчина. Кроме того, ранения получила 68-летняя жительница Новоданиловки. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - говорится и сообщении.
Детали
За сутки российские военные совершили 89 обстрелов по территории Пологовского и Васильевского районов
Отмечается, что враг атаковал из БПЛА Левадное, Пятихатки и Лобково, шесть обстрелов из РСЗО пришлись по Новодаровке, Гуляйпольскому и Степногорску, а 80 обстрелов из артиллерии - по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Плавням, Каменскому, Малым Щербакам и другим селам на линии огня.
Напомним
За пятницу в результате обстрелов в Запорожской области один человек погиб, еще один получил ранения.