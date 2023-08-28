Оккупанты более 100 раз за сутки обстреляли Запорожскую область, есть разрушения

Детали

По словам Малашко, за прошедшие сутки враг совершил 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Военнослужащие рф нанесли восемь авиаударов по Роботино, совершили девять обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Гуляйпольскому, Чаривному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Чаривное, Малиновку и Каменское.

В результате обстрелов за прошедшие сутки никто не пострадал. Поступило 13 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Дополнение

За субботу в результате обстрелов в Запорожской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.