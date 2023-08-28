Оккупанты более 100 раз за сутки обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки 104 раза обстреляли 27 населенных пунктов Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
По словам Малашко, за прошедшие сутки враг совершил 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Военнослужащие рф нанесли восемь авиаударов по Роботино, совершили девять обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Гуляйпольскому, Чаривному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Чаривное, Малиновку и Каменское.
В результате обстрелов за прошедшие сутки никто не пострадал. Поступило 13 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.
Дополнение
За субботу в результате обстрелов в Запорожской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.