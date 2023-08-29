Оккупанты за сутки 91 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские войска за прошедшие сутки совершили 91 обстрел по 30 населенным пунктам Запорожской области. Информация о пострадавших не поступала, повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
Военнослужащие рф за прошедшие сутки атаковали с БПЛА Чаровное, Малиновку и Левадное, осуществили четыре РСЗО-обстрела по Железнодорожному, Ольговскому, Темировке и Полтавке, под ракетным ударом оказались Кирпотино и Еленовка.
За минувшие сутки оккупанты нанесли 83 артиллерийских удара по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Преображенки, Щербаков, Роботино, Луговского, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел.
По словам главы ОВА, информация о пострадавших в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки не поступала. Однако, повреждения из-за обстрелов получили объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки. За минувшие сутки поступило 49 сообщений о разрушениях.
Дополнение
27 августа российские оккупанты 104 раза обстреляли 27 населенных пунктов Запорожской области.