У другому півріччі курс може сягнути понад 42 гривні за долар - експерт

Курс долара в обмінниках сягає майже 41 гривні, а в другому півріччі може сягнути 42 гривень за один долар, проте жодних підстав для його зростання немає. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Сергій Фурса.

Наприкінці минулого року співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозувала, що у 2024 році вартість долара може сягнути 42 гривень.

Знову ж таки точний курс вам ніхто не скаже, бо його ніхто не знає. Можна лише говорити, що різких рухів до кінця року не буде, курс буде коливатися, ходити туди і назад. Напевно в другому півріччі ми зайдемо в діапазон 41-42 гривні за долар, будемо там коливатися, якщо ми базуємося на міжбанку. Може бути теоретично трохи вище