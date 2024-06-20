У другому півріччі курс може сягнути понад 42 гривні за долар - експерт
Київ • УНН
У другому півріччі курс долара може скласти більше 42 гривень за долар, проте жодних підстав для його зростання немає, вважає економічний експерт Сергій Фурса.
Курс долара в обмінниках сягає майже 41 гривні, а в другому півріччі може сягнути 42 гривень за один долар, проте жодних підстав для його зростання немає. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Сергій Фурса.
Наприкінці минулого року співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозувала, що у 2024 році вартість долара може сягнути 42 гривень.
Знову ж таки точний курс вам ніхто не скаже, бо його ніхто не знає. Можна лише говорити, що різких рухів до кінця року не буде, курс буде коливатися, ходити туди і назад. Напевно в другому півріччі ми зайдемо в діапазон 41-42 гривні за долар, будемо там коливатися, якщо ми базуємося на міжбанку. Може бути теоретично трохи вище
Водночас за його словами, жодних причин для зростання курсу долара немає. "Динаміка валюти на міжбанку визначається виключно бажанням чи не бажанням НБУ допустити такий рух", - додав експерт.
Нагадаємо
Олена Сосєдка раніше зазначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни та трендів, що в ній культивуються". Тому наразі серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих та єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.
Загалом, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо під час реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання торкаються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів та способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж Концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.