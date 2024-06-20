Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Курс доллара в обменниках достигает почти 41 гривны, а во втором полугодии может достичь 42 гривен за один доллар, однако никаких оснований для его роста нет. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

В конце прошлого года соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозировала, что в 2024 году стоимость доллара может достичь 42 гривен.

Опять же точный курс вам никто не скажет, потому что его никто не знает. Можно лишь говорить, что резких движений до конца года не будет, курс будет колебаться, ходить туда и обратно. Наверняка во втором полугодии мы зайдем в диапазон 41-42 гривны за доллар, будем там колебаться, если мы базируемся на межбанке. Теоретически может быть немного выше - отметил Фурса.

В то же время по его словам, никаких причин для роста курса доллара нет. "Динамика валюты на межбанке определяется исключительно желанием или не желанием НБУ допустить такое движение", - добавил эксперт.

Напомним

Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.