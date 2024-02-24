У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні на завалах житлового будинку: двоє людей загинули, ще 7 поранені
Київ • УНН
Двоє людей загинули і семеро отримали поранення після того, як російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, Україна, що змусило мера міста оголосити день жалоби.
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
Деталі
24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів
Рятувальники розповіли, що відомо про сімох травмованих, з яких двох госпіталізовано до лікарні.
Атака рф на Дніпро: кількість жертв зросла до двох23.02.24, 18:51 • 26618 переглядiв
Доповнення
Вчора, 23 лютого сталося влучання БПЛА у дев’ятиповерховий житловий будинок у місті Дніпро. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи будинку.
Нагадаємо
Мер Дніпра оголосив день жалоби 24 лютого після того, як було підтверджено загибель двох людей внаслідок атаки російського безпілотника, який влучив у багатоповерхівку та підприємство в місті.