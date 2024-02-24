В Днепре завершили поисково-спасательные на завалах жилого дома: два человека погибли, еще 7 ранены

В Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку. В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники достали тела людей из-под завалов - резюмировали в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что известно о семи травмированных, из которых двое госпитализированы в больницу.

Атака рф на Днепр: количество жертв возросло до двух

Дополнение

Вчера, 23 февраля произошло попадание БПЛА в девятиэтажный жилой дом в городе Днепр. В результате удара разрушены два последних этажа дома.

Напомним

Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.