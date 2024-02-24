В Днепре завершили поисково-спасательные на завалах жилого дома: два человека погибли, еще 7 ранены
Два человека погибли и семеро получили ранения после того, как российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре, Украина, что заставило мэра города объявить день траура.
россияне из минометов и артиллерии атаковали Харьковскую область: повреждены дома
За прошедшие сутки российские войска обстреляли из минометов и артиллерии около 20 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки.
Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами
МХП планирует расширить производство готовых пищевых продуктов за счет инвестиционной деятельности, чтобы предложить потребителям больше высококачественных кулинарных продуктов.
россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома.
"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.
В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии
Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.
Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники
Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.
Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.
Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 2 года полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли более 409 000 военнослужащих, в том числе 770 за последние сутки, а также тысячи танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники.