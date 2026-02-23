У Дніпрі пролунав вибух: попередньо, у районному відділі поліції - волонтер
Київ • УНН
У Дніпрі ймовірно стався вибух у райвідділі поліції на лівому березі. Усі обставини встановлюються.
У Дніпрі пролунав вибух у районному відділі поліції. Про це у Telegram повідомив волонтер Тимофій Кучер, передає УНН.
Деталі
Спершу волонтер повідомив, що пролунав вибух 20 хв тому на лівому березі Дніпра.
Попередньо теракт у рай відділку. Повідомляють про вибух з середини та постріли які було чутно, усі обставини влаштовуються
Офіційно правоохоронці інформацію про вибух у Дніпрі поки не підтвердили.
Нагадаємо
У Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.
