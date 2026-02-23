$43.270.01
17:51 • 4718 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 9192 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 8496 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 8954 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 10386 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 10868 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10594 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 12000 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 39800 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 44863 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
У Дніпрі пролунав вибух: попередньо, у районному відділі поліції - волонтер

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Дніпрі ймовірно стався вибух у райвідділі поліції на лівому березі. Усі обставини встановлюються.

У Дніпрі пролунав вибух: попередньо, у районному відділі поліції - волонтер

У Дніпрі пролунав вибух у районному відділі поліції. Про це у Telegram повідомив волонтер Тимофій Кучер, передає УНН.

Деталі

Спершу волонтер повідомив, що пролунав вибух 20 хв тому на лівому березі Дніпра.

Попередньо теракт у рай відділку. Повідомляють про вибух з середини та постріли які було чутно, усі обставини влаштовуються 

- додав Кучер.

Офіційно правоохоронці інформацію про вибух у Дніпрі поки не підтвердили.

Нагадаємо

У Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.

У Нацполіції заявили, що розцінюють вибухи у Львові та Миколаєві як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку 23.02.26, 20:15 • 1972 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
Сутички
Національна поліція України
Дніпро (місто)