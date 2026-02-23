В Днепре прогремел взрыв: предварительно, в районном отделе полиции - волонтер
Киев • УНН
В Днепре предположительно произошел взрыв в райотделе полиции на левом берегу. Все обстоятельства устанавливаются.
В Днепре прогремел взрыв в районном отделе полиции. Об этом в Telegram сообщил волонтер Тимофей Кучер, передает УНН.
Детали
Сначала волонтер сообщил, что прогремел взрыв 20 минут назад на левом берегу Днепра.
Предварительно теракт в райотделе. Сообщают о взрыве изнутри и выстрелах, которые были слышны, все обстоятельства устанавливаются
Официально правоохранители информацию о взрыве в Днепре пока не подтвердили.
Напомним
В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.
