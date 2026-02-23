В Днепре прогремел взрыв: предварительно, в районном отделе полиции - волонтер

В Днепре прогремел взрыв в районном отделе полиции. Об этом в Telegram сообщил волонтер Тимофей Кучер, передает УНН.

Сначала волонтер сообщил, что прогремел взрыв 20 минут назад на левом берегу Днепра.

Предварительно теракт в райотделе. Сообщают о взрыве изнутри и выстрелах, которые были слышны, все обстоятельства устанавливаются