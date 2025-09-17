У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи диму
Київ • УНН
У Дніпровському районі після атаки БпЛА виникли пожежі, наслідки уточнюються. Містяни спостерігають стовп диму.
У Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі, повідомляється про задимлення, передає УНН.
У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються
Як повідомляє "Дніпро Оперативний", стовп диму у місті після ворожого обстрілу спостерігають містяни.
