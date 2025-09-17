$41.180.06
Ексклюзив
15:01 • 2620 перегляди
17 вересня, 09:20 • 27039 перегляди

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
12:33 • 12264 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 27039 перегляди
16 вересня, 16:50 • 98216 перегляди

Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
17 вересня, 09:16 • 29663 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 35690 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36626 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 98216 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 116005 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53414 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62470 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи диму

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Дніпровському районі після атаки БпЛА виникли пожежі, наслідки уточнюються. Містяни спостерігають стовп диму.

У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи диму

У Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі, повідомляється про задимлення, передає УНН.

У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються 

- повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", стовп диму у місті після ворожого обстрілу спостерігають містяни.

Ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію на Полтавщині: спалахнула пожежа, є постраждалий17.09.25, 18:56 • 840 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Сергій Лисак
Дніпро (місто)