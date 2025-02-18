У Держдепі США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії спрямована на перевірку серйозності намірів росії

Американо-російська зустріч у Саудівській Аравії - це спосіб "визначити, чи серйозні наміри росіян і чи вони на одній хвилі" зі США, коли йдеться про припинення війни в Україні, заявила прессекретар Держдепартаменту США Теммі Брюс, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Вищі посадові особи США і росії почали зустріч у Саудівській Аравії у вівторок.

США та росія розпочали переговори у Саудівській Аравії - росЗМІ

Телевізійні кадри показали радника з національної безпеки Білого дому Майка Волца, спецпредставника Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря США Марко Рубіо, які сидять навпроти міністра закордонних справ росії сергія лаврова та помічника кремля з питань зовнішньої політики юрія ушакова. Там також був міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал ібн Фархан.

Після обурення європейців тим, що США і росія просуваються вперед без будь-якого представництва України, США пояснили, що це були попередні переговори, а не початок повномасштабних перемовин про припинення трирічної війни.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - сказала Брюс.

"Головне - почати реальну нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном", - сказав учасник російської делегації юрій ушаков російському державному телебаченню після прибуття в Ер-Ріяд пізно ввечері в понеділок. Зустріч буде присвячена підготовці до можливих переговорів щодо врегулювання в Україні та зустрічі двох президентів, додав він.

Глава російського суверенного фонду добробуту кирило дмитрієв може приєднатися до переговорів для вирішення економічних питань, сказав ушаков. Американські компанії втратили 300 мільярдів доларів через вихід з російського ринку від початку війни, сказав дмитрієв.

Напередодні переговорів дмитрієв, який також приїхав до Ер-Ріяду, повідомив, що прогрес у переговорах між росією і США можливий у найближчі 2-3 місяці, про що пишуть росЗМІ.

Ілон Маск, радник Трампа, похвалив дипломатичний бліц. "Ось який вигляд має компетентне керівництво", - написав він у X, поруч із відео прибуття російської делегації в Ер-Ріяд.

Рубіо та інші офіційні особи США заявили, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо врегулювання конфлікту. Проте європейські лідери були шоковані швидкістю, з якою Трамп почав переговори з путіним, особливо після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував європейські уряди в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки, пише видання.

Трамп підтвердив участь Зеленського у мирних переговорах між Україною та росією