У Держдепі США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії спрямована на перевірку серйозності намірів росії

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 2135 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 32051 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126042 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184913 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149116 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140126 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118013 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108379 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103042 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144231 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 54428 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 66345 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 54840 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 66244 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 63198 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 144231 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 143204 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276994 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305811 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 20192 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 61895 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112284 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135242 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117491 перегляди
Актуальне
У Держдепі США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії спрямована на перевірку серйозності намірів росії

У Держдепі США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії спрямована на перевірку серйозності намірів росії

Київ • УНН

 • 111029 перегляди

В Ер-Ріяді відбуваються попередні американо-російські переговори про можливе врегулювання війни в Україні. США заявляють, що зустріч спрямована на перевірку серйозності намірів росії.

Американо-російська зустріч у Саудівській Аравії - це спосіб "визначити, чи серйозні наміри росіян і чи вони на одній хвилі" зі США, коли йдеться про припинення війни в Україні, заявила прессекретар Держдепартаменту США Теммі Брюс, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Вищі посадові особи США і росії почали зустріч у Саудівській Аравії у вівторок.

США та росія розпочали переговори у Саудівській Аравії - росЗМІ18.02.2025, 09:37 • 28702 перегляди

Телевізійні кадри показали радника з національної безпеки Білого дому Майка Волца, спецпредставника Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря США Марко Рубіо, які сидять навпроти міністра закордонних справ росії сергія лаврова та помічника кремля з питань зовнішньої політики юрія ушакова. Там також був міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал ібн Фархан.

Після обурення європейців тим, що США і росія просуваються вперед без будь-якого представництва України, США пояснили, що це були попередні переговори, а не початок повномасштабних перемовин про припинення трирічної війни.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", - сказала Брюс.

"Головне - почати реальну нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном", - сказав учасник російської делегації юрій ушаков російському державному телебаченню після прибуття в Ер-Ріяд пізно ввечері в понеділок. Зустріч буде присвячена підготовці до можливих переговорів щодо врегулювання в Україні та зустрічі двох президентів, додав він.

Глава російського суверенного фонду добробуту кирило дмитрієв може приєднатися до переговорів для вирішення економічних питань, сказав ушаков. Американські компанії втратили 300 мільярдів доларів через вихід з російського ринку від початку війни, сказав дмитрієв.

Напередодні переговорів дмитрієв, який також приїхав до Ер-Ріяду, повідомив, що прогрес у переговорах між росією і США можливий у найближчі 2-3 місяці, про що пишуть росЗМІ.

Ілон Маск, радник Трампа, похвалив дипломатичний бліц. "Ось який вигляд має компетентне керівництво", - написав він у X, поруч із відео прибуття російської делегації в Ер-Ріяд.

Рубіо та інші офіційні особи США заявили, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо врегулювання конфлікту. Проте європейські лідери були шоковані швидкістю, з якою Трамп почав переговори з путіним, особливо після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував європейські уряди в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки, пише видання.

Трамп підтвердив участь Зеленського у мирних переговорах між Україною та росією17.02.25, 01:32 • 79471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
j-d-vensJ. Д. Венс
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами