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В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

Киев  •  УНН

 • 16866 просмотра

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В Эр-Рияде проходят предварительные американо-российские переговоры о возможном урегулировании войны в Украине. США заявляют, что встреча направлена на проверку серьезности намерений россии.

Американо-российская встреча в Саудовской Аравии - это способ "определить, серьезны ли намерения россиян и на одной ли они волне" с США, когда речь идет о прекращении войны в Украине, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Высшие должностные лица США и россии начали встречу в Саудовской Аравии во вторник.

США и россия начали переговоры в Саудовской Аравии - росСМИ18.02.2025, 09:37 • 19753 просмотра

Телевизионные кадры показали советника по национальной безопасности Белого дома Майка Уолца, спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио, сидящих напротив министра иностранных дел россии сергея лаврова и помощника кремля по внешней политике юрия ушакова. Там также был министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан.

После возмущения европейцев тем, что США и россия продвигаются вперед без какого-либо представительства Украины, США пояснили, что это были предварительные переговоры, а не начало полномасштабных переговоров о прекращении трехлетней войны.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как что-то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - сказала Брюс.

"Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал участник российской делегации юрий ушаков российскому государственному телевидению по прибытии в Эр-Рияд поздно вечером в понедельник. Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию в Украине и встрече двух президентов, добавил он.

Глава российского суверенного фонда благосостояния кирилл дмитриев может присоединиться к переговорам для решения экономических вопросов, сказал ушаков. Американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка с начала войны, сказал дмитриев.

В преддверии переговоров дмитриев, который также приехал в Эр-Рияду, сообщил, что прогресс в переговорах между россией и США возможен в ближайшие 2-3 месяца, о чем пишут росСМИ.

Илон Маск, советник Трампа, похвалил дипломатический блиц. "Вот как выглядит компетентное руководство", - сказал он на X, рядом с видео прибытия российской делегации в Эр-Рияд.

Рубио и другие официальные лица США заявили, что Украина будет частью каких-либо переговоров по урегулированию конфликта. Тем не менее, европейские лидеры были шокированы скоростью, с которой Трамп начал переговоры с путиным, особенно после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские правительства в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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