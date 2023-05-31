У Чорному морі знаходяться три ворожі ракетоносії: загальний залп складає 16 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Наразі в Чорному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, а на бойовому чергуванні залишається 3 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складає 16 ракет. Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.
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"В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 одиниць, на бойовому чергуванні залишається 3 ракетоносії, 2 з яких підводні. Сумарний залп "Калібрів" готових до застосування – 16", - повідомив Назаров.
Нагадаємо
Вчора, 30 травня, рашисти здійснили ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, загальний залп складав 16 ракет.
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