рашисти здійнили ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: загальний залп 16 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. росія тримає в Чорному морі три ракетоносії загальним залпом 16 ракет. Про це інформує спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.
Деталі
Надвечір, виведено ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних ворог завів в пункт базування.
Таким чином, станом на 21:00 в морі знаходяться 3 - ракетоносії - 1 надводний і 2 підводних. Загальний залп - 16 ракет.
Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим, зазначив Назаров.
Доповнення
росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.