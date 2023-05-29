рашисти здійнили ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: загальний залп 16 ракет

Деталі

Надвечір, виведено ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних ворог завів в пункт базування.

Таким чином, станом на 21:00 в морі знаходяться 3 - ракетоносії - 1 надводний і 2 підводних. Загальний залп - 16 ракет.

Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим, зазначив Назаров.

Доповнення

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.