рашисты совершили ротацию ракетоносителей в Черном море: общий залп 16 ракет

Детали

Под вечер, выведен еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных враг завел в пункт базирования.

Таким образом, по состоянию на 21:00 в море находятся 3 - ракетоносителя - 1 надводный и 2 подводных. Общий залп - 16 ракет.

Уровень ракетной опасности остается очень высоким, отметил Назаров.

Дополнение

россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех. Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок.