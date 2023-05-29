рашисты совершили ротацию ракетоносителей в Черном море: общий залп 16 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. россия держит в Черном море три ракетоносителя общим залпом 16 ракет. Об этом информирует спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.
Детали
Под вечер, выведен еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных враг завел в пункт базирования.
Таким образом, по состоянию на 21:00 в море находятся 3 - ракетоносителя - 1 надводный и 2 подводных. Общий залп - 16 ракет.
Уровень ракетной опасности остается очень высоким, отметил Назаров.
Дополнение
россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех. Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок.