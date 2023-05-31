В Черном море находятся три вражеских ракетоносителя: общий залп составляет 16 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сейчас в Черном море находятся 9 вражеских кораблей, а на боевом дежурстве остается 3 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составляет 16 ракет. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.
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"В Черном море корабельная группировка состоит из 9 единиц, на боевом дежурстве остается 3 ракетоносителя, 2 из которых подводные. Суммарный залп "Калибров" готовых к применению – 16", - сообщил Назаров.
Напомним
Вчера, 30 мая, рашисты осуществили ротацию ракетоносителей в Черном море, общий залп составил 16 ракет.
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