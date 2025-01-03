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У Чорному морі ворог утримує один носій "калібрів" без ракет

У Чорному морі ворог утримує один носій "калібрів" без ракет

Київ • УНН

 • 27388 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр", проте без боєзапасу. У Середземному морі знаходяться 8 кораблів РФ, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".

Станом на ранок п'ятниці, 3 січня, у Чорному морі фіксується один носій крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

- до Чорного моря – 5 суден, з яких 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

- до Азовського моря – 4 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

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Затонуле судно рф Ursa Major перевозило критичне обладнання для завантаження "Калібрів" - Плетенчук26.12.24, 09:16 • 14662 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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chorne-moreЧорне море
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