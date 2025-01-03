В Черном море враг удерживает один носитель «калибров» без ракет
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», однако без боезапаса. В Средиземном море находятся 8 кораблей РФ, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет «Калибр».
По состоянию на утро пятницы, 3 января, в Черном море фиксируется один носитель крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр», ракеты отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 5 судов, из которых 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор.
Затонувшее судно рф Ursa Major перевозило критическое оборудование для загрузки "Калибров" - Плетенчук26 дек. 2024, 07:16 • 14140 просмотров