У четвер в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомляє, що 3 жовтня в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Енергетики просять використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00, коли СЕС працюють найефективніше.
Завтра, 3 жовтня, Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Водночас енергетики просять українців користуватись потужними приладами саме в період роботи СЕС. Про це йдеться в заяві НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, у четвер (3 жовтня - ред.), заходи обмеження споживання не плануються
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Разом з тим енергетики закликали українців користуватись потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС – з 10:00 до 16:00
Нагадаємо
Виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що в Україні за умов низьких температур взимку, а саме мінус 10-15 градусів, енергетики можуть застосовувати лише одну чергу у графіках погодинних відключень.