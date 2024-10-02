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У четвер в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"

У четвер в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 13655 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомляє, що 3 жовтня в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Енергетики просять використовувати потужні прилади з 10:00 до 16:00, коли СЕС працюють найефективніше.

Завтра, 3 жовтня, Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Водночас енергетики просять українців користуватись потужними приладами саме в період роботи СЕС. Про це йдеться в заяві НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

 Завтра, у четвер (3 жовтня - ред.), заходи обмеження споживання не плануються

- йдеться в заві компанії. 

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Разом з тим енергетики закликали українців користуватись  потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС –  з 10:00 до 16:00

Нагадаємо

Виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що в Україні за умов низьких температур взимку, а саме мінус 10-15 градусів, енергетики можуть застосовувати лише одну чергу у графіках погодинних відключень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ukrenerhoУкренерго
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