В четверг в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»

Завтра, 3 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. В то же время энергетики просят украинцев пользоваться мощными приборами именно в период работы СЭС. Об этом говорится в заявлении НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в четверг (3 октября - ред.), меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

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Вместе с тем энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00

Напомним,

Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт заявил, что в Украине в условиях низких температур зимой, а именно минус 10-15 градусов, энергетики могут применять только одну очередь в графиках почасовых отключений.