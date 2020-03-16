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У Чернівецькій ОДА розповіли про стан госпіталізованих дітей з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій ОДА розповіли про стан госпіталізованих дітей з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

 • 13283 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Діти, яких було госпіталізовано у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус SARS-CoV-2, почуваються добре. Про це заявила заступниця голови ОДА Наталя Гусак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"По дітях: з першої доби, коли їх було госпіталізовано в обласну дитячу клінічну лікарню, вони почуваються добре, так само як й їхні матері, які знаходяться наразі в обласній дитячій клінічній лікарні", - розповіла Гусак.

Нагадаємо, у Чернівецькій області було госпіталізовано 3 осіб з підвищеною температурою тіла: мати та двоє дітей.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Також повідомлялося про те, що стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.

Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.

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