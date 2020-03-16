У МОЗ розповіли про стан ще двох інфікованих коронавірусом на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - йдеться у повідомленні.
Також, Чернівецька обласна державна адміністрація повідомляє, що жінки були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня.
"Пацієнти були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня. З того часу перебувають в інфекційному відділені обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Як повідомлялося, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.