У МОЗ розповіли про стан ще двох інфікованих коронавірусом на Буковині

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - йдеться у повідомленні.

Також, Чернівецька обласна державна адміністрація повідомляє, що жінки були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня.

"Пацієнти були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня. З того часу перебувають в інфекційному відділені обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Як повідомлялося, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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