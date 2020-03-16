В Минздраве рассказали о состоянии еще двух инфицированных коронавирусом на Буковине

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104062 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106749 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108700 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107386 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116786 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101690 просмотра

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, на данный момент стабильное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Также, Черновицкая областная государственная администрация сообщает, что женщины были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта.

"Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщалось, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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