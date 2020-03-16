В Минздраве рассказали о состоянии еще двух инфицированных коронавирусом на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, на данный момент стабильное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.
Также, Черновицкая областная государственная администрация сообщает, что женщины были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта.
"Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6 и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.