В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии госпитализированных детей из подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Дети, которые были госпитализированы в Черновицкой области из подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила заместитель главы ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По детях: с первого дня, когда они были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, они чувствуют себя хорошо, так же как и их матери, которые находятся сейчас в областной детской клинической больнице", - рассказала Гусак.
Напомним, в Черновицкой области были госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Также сообщалось о том, что состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильное.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.