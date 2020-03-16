В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии госпитализированных детей из подозрением на коронавирус

КИЕВ. 16 марта. УНН. Дети, которые были госпитализированы в Черновицкой области из подозрением на коронавирус SARS-CoV-2, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила заместитель главы ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.