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У Чернівецькій області госпіталізовано ще чотирьох осіб з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області госпіталізовано ще чотирьох осіб з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Чернівецькій області госпіталізовано чотирьох осіб з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Чернівецької ОДА.

"Учора пізно ввечері у Чернівецькій області госпіталізовано 3 осіб з підвищеною температурою тіла: мати та двоє дітей. За кордоном не перебували. Та мали контакт з особою, яка повернулась з Італії та госпіталізована напередодні з підозрою на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно них продовжується епідеміологічне розслідування та з’ясовуються контактні особи.

"Також вчора, 13 березня, в Обласну клінічну лікарню звернувся чоловік з підозрою на пневмонію. Як з’ясувалось - 29 лютого він повернувся з Італії. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу", - додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, починаючи з суботи, 14 березня, у Чернівецькій області впроваджується надзвичайний стан через коронавірус.

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

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