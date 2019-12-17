У Чернівецькій області чоловік регулярно крав дитячі велосипеди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Чернівецькій області поліція встановила чоловіка, який “обґрунтовано підозрюється” у скоєнні 4 крадіжок. Своїми діями зловмисник завдав потерпілим збитків майже на 19 тисяч гривень. Про це пише відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.