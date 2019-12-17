У Чернівецькій області чоловік регулярно крав дитячі велосипеди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Чернівецькій області поліція встановила чоловіка, який “обґрунтовано підозрюється” у скоєнні 4 крадіжок. Своїми діями зловмисник завдав потерпілим збитків майже на 19 тисяч гривень. Про це пише відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа викрала дитячий велосипед. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила, що невідомий чоловік викрав із загального коридору будинку дитячий велосипед, вартістю приблизно 4 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейські здійснили обхід території поблизу місця злочину, опитали можливих очевидців та встановили наявність камер відеонагляду.
“Завдяки отриманій інформації та вилученим записів відеокамер оперативники встановили особу, причетну до вказаної крадіжки. Ним виявився 33-річний житель міста Чернівці”, — повідомили правоохоронці.
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“Під час проведення досудового розслідування поліцейські довели причетність правопорушника до аналогічних крадіжок. Зокрема, правоохоронці з’ясували що зловмисник таємно заволодів ще двома дитячими велосипедами і електромопедом вартість яких становить майже 15 тисяч гривень”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що співробітники поліції вилучили викрадене майно та повернули законним власникам.
За вказаним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції проводять досудове розслідування у кримінальному проваджені за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція затримала банду, яка пограбувала гральний заклад та два магазини.