В Черновицкой области мужчина регулярно воровал детские велосипеды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Черновицкой области полиция установила человека, который “обоснованно подозревается” в совершении 4 краж. Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшим ущерб почти на 19 тысяч гривен. Об этом пишет отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный похитил велосипед. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что неизвестный мужчина похитил из общего коридора дома детский велосипед, стоимостью около 4 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Полицейские провели обход территории вблизи места преступления, опросили возможных очевидцев и установили наличие камер видеонаблюдения.
“Благодаря полученной информации и удаленным записей видеокамер оперативники установили лицо, причастное к указанной краже. Им оказался 33-летний житель города Черновцы”, — сообщили правоохранители.
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“Во время проведения досудебного расследования полицейские доказали причастность правонарушителя к аналогичным кражам. В частности, правоохранители выяснили, что злоумышленник тайно завладел еще двумя детскими велосипедами и электромопедом стоимость которых составляет почти 15 тысяч гривен”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули законным владельцам.
По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции проводят досудебное расследование в уголовном движимы по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция задержала банду, которая ограбила игровой заведение и два магазина.