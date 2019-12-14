Поліція затримала банду, яка пограбувала гральний заклад та два магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Троє зловмисників у масках та зі зброєю в руках пограбували гральний заклад та два магазини у Дружківці на Донеччині. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Краматорської прокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дружківське відділення поліції Донецької області.
10 грудня близько 2:00 до Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників охорони про те, що спрацювала тривожна кнопка грального закладу. До приміщення увірвалися троє чоловіків в масках, один з яких тримав у руці предмет, схожий на пістолет. Нальотчики заволоділи грошима з каси в розмірі 500 гривен та втекли.
Вже через дві години надійшло ще одне аналогічне повідомлення. Нападники пограбували магазин, їх здобиччю стали 300 гривень.
Поліцейських Дружківки негайно було піднято по тривозі. Було встановлено, що до обох злочинів причетні одні й ті самі особи – зловмисників зафіксували камери відеоспостереження закладів.
За добу в результаті оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваних. Ними виявились мешканці Слов’янська, Костянтинівки та Костянтинівського району віком 18, 20 та 33 роки. Наймолодший з учасників групи вже має судимість за крадіжку та спричинення тяжких тілесних ушкоджень.
Встановлено, що спільники попередньо домовились про злочин. Завчасно приїхали до Дружківки та визначили заклади для нападу. Дочекавшись, доки на вулиці стане безлюдно, пішли на справу.
Крім того, з’ясувалося, що затримані причетні до вчинення розбійного нападу в Костянтинівці. За аналогічних обставин нападники заволоділи з магазину близько 14 000 гривень.
Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд узяв фігурантів під варту на два місяці.
Нагадаємо, на Львівщині скоєно розбійний напад на підприємця.