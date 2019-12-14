Поліція затримала банду, яка пограбувала гральний заклад та два магазини

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Троє зловмисників у масках та зі зброєю в руках пограбували гральний заклад та два магазини у Дружківці на Донеччині. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Краматорської прокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дружківське відділення поліції Донецької області.