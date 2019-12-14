Полиция задержала банду, которая ограбила игорное заведение и два магазина

10 декабря около 2:00 до Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников охраны о том, что сработала тревожная кнопка игорного заведения. В помещение ворвались трое мужчин в масках, один из которых держал в руке предмет, похожий на пистолет. Налетчики завладели деньгами из кассы в размере 500 гривен и скрылись.

Уже через 2 часа поступило еще одно аналогичное сообщение. Нападавшие ограбили магазин, их добычей стали 300 гривен.

Полицейских Дружковки немедленно был поднят по тревоге. Было установлено, что в обоих преступлений причастны одни и те же лица - злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения заведений.

За сутки в результате оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемых. Ими оказались жители Славянска, Константиновки и Константиновского района в возрасте 18, 20 и 33 года. Самый молодой из участников группы уже имеет судимость за кражу и причинение тяжких телесных повреждений.

Установлено, что сообщники предварительно договорились о преступлении. Заблаговременно приехали в Дружковки и определили учреждения для нападения. Дождавшись, пока на улице станет безлюдно, пошли на дело.

Кроме того, выяснилось, что задержанные причастны к совершению разбойного нападения в Константиновке. При аналогичных обстоятельствах нападавшие завладели из магазина около 14 000 гривен.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд принял фигурантов под стражу на два месяца.

Напомним, во Львовской области совершено разбойное нападение на предпринимателя.