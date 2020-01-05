У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло 160 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У чергах на в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі застрягло 160 автомобілів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
За даними ДПСУ, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кіль-кість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/20; „Мар’їнка“ — 0/55; „Новотроїцьке“ — 20/35; „Гнутове“ — 10/0”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники відзначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Упродовж доби через КПВВ прослідувало 31 тисяча осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7130 осіб та 860 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6450 осіб та 1075 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6095 осіб та 1245 транспортних засобів; “Гнутове” — 2240 осіб та 525 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9165 осіб.
Нагадаємо, 4 січня у КПВВ на Донбасі в чергах застрягли понад 300 автомобілів.