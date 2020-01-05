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У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло 160 авто

У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло 160 авто

Київ • УНН

 • 13838 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У чергах на в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі застрягло 160 автомобілів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За даними ДПСУ, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кіль-кість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/20; „Мар’їнка“ — 0/55; „Новотроїцьке“ — 20/35; „Гнутове“ — 10/0”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники відзначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Упродовж доби через КПВВ прослідувало 31 тисяча осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7130 осіб та 860 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6450 осіб та 1075 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6095 осіб та 1245 транспортних засобів; “Гнутове” — 2240 осіб та 525 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9165 осіб.

Нагадаємо, 4 січня у КПВВ на Донбасі в чергах застрягли понад 300 автомобілів.

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